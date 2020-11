TREILER ⟩ Johann Urb mängib Bruce Willisega toores tulnukamärulis

Märulis, mille pealkiri tähendab tõlkes rikkumist, viib vaataja kosmoselaeva, mis transpordib inimesi Maalt uuele koduplaneedile. Õnnetuseks satub see kosmiliste terroristide meelevalda ning lahti läheb möll, mille lahendamiseks on õnneks pardal ei keegi muu kui Bruce ise. Oma panuse tulnukarünnakuga võitlemisse annab ka Urb, kes kehastab Shady-nimelist tegelast. Tiitrites on mees kenasti ära märgitud, ent treileris teda päris selgesti paista siiski pole, kuigi paaris kohas võib teravam pilk temasarnast näitlejat märgata küll.