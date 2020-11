TÄNA TELES ⟩ Liam Neeson maksab märulis «Tants hauakividel» narkoärikatele kätte

Endine New Yorgi võmm Matt Scudder (Liam Neeson) töötab litsentsita ja seadusi eirava eradetektiivina. Kui Scudder nõustub vastu tahtmist aitama heroiiniärikal Kenny Kristol (Dan Stevens) otsida üles mehed, kes röövisid ja tapsid jõhkralt tema naise, saab eradetektiivile selgeks, et mehed ei sooritanud taolist kuritegu esimest ega ka viimast korda. Moraalipiire eirates peab Scudder New Yorgi kõrvaltänavail kurjategijad kinni püüdma, enne kui nad uuesti tapavad. Film ei sobi alaealistele.