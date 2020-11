Seriaali päris viimases stseenis astub kogu maailma sarjasõprade ette Eesti näitleja Tiit Lilleorg. Täna Tartus aktiivselt Ida Tantsukooli vedav 78-aastane näitleja on Eesti publikule juba aastakümneid tuttav teatrilavadelt, eriti Vanemuisest, aga ka teleseriaalidest («Kättemaksukontor», «Lõks») ja mängufilmidest («Keti lõpp», «Supilinna Salaselts»). Kindlasti mäletavad kõik eestlased teda ka Kippelina «Sügisest». Netflixi sarjas kehastab Lilleorg üht paljudest 1968. aastal ühes Moskva pargis külma trotsides malet mängivast mehest, kel on aga eriline ülesanne: ta tõttab esimesena tervitama äsja maailmameistriks kuulutatud sarja peakangelannat ning kuulutab kõva häälega tolle nime, mille peale teisedki maletähte soojalt tervitama saabuvad. See põgus, ent väga südamlik ja tähendusrikas hetk on täna Tiit Lilleorust teinud, parema väljendi puudusel, ilmselt globaalselt enim eksponeeritud eestlase. Uurisime, missugune sündmuste jada Eesti näitleja globaalse publiku ette viis ning mis toimus menusarja kaadri taga. Ning mis peamine – kas näitleja on kursis, kui menukas ettevõtmises ta osales?