ÄRA KLIKI ⟩ Skarsgårdide dünastia noorim staar jääb pornosaidil kummituslikku lõksu

Äsja treileri üllitanud Kanada õudukas peaks sisu poolest iseäranis hirmus olema netiajastu noormeestele, kes harjunud omaette lõõgastudes turvaliselt pornosaitidel surfama: filmi tegelased satuvad just sealtkaudu ootamatult lõksu salapärasesse koopasse, kus neile hingab kuklasse hirmutav üleloomulik olend.

Linalugu paistab olevat alles alustava režisööri esimene katsetus täispika mängufilmi vallas, ent kui vaadata teiste Skarsgårdide kõrget lendu, siis on tõenäoline, et ka noort Valterit tiivustab see salapärane sarm ja talent, mis nende peres paistab olevat verega kaasa antud.

Nii nagu vennadki, sai Valteri karjäär alguse juba lapsena ning suuresti isa tuntuse abil. Tänaseks on noormees üles astunud juba paariteistkümnes tele- ja filmirollis, seega on aeg rahvusvaheliseks tuntuseks vaat et küps. Nagu õuduka treilerist näha, siis võib siinkohal katsumuseks kujuneda üks asjaolu, mis samuti geenidega kaasa antud: noormees näeb eemalt vaadates välja üks ühele kui 5 aastat vanem vend Bill...