VARSTI KINOS ⟩ Robert DeNiro esitleb surmavat skeemi, kuidas Hollywoodis kiirelt rikkaks saada

Max Barber (Robert De Niro) ja Walter Creason (Zach Braff) on kaks filmiprodutsenti, kes toodavad halva kvaliteediga filme, mis ei too neile ei kuulsust ega ka suurt kassatulu. Asju teeb halvemaks veel see, et eelmise läbikukkunud filmi tegemise jaoks laenas Max raha kohalikult gängsterilt Reggie Fontainelt (Morgan Freeman), kes esitab ultimaatumi, et Max peab kiiremas korras oma võla tasuma või kustutab too koos võlaga ka Maxi eluküünla. Kui eduka produtsendi James Moore (Emile Hirch) filmi staar Frank Pierce õnnetult surma saab ning Moore selle pealt 5 miljonit kindlustusraha teenib, tekib Maxil petuplaan, mille ivaks on leida tuntud näitleja, kes «õnnetuse» läbi surma saata ning miljonid ongi tema poole teel. Kiiresti leitakse ka vananev ja päevi vene ruleti seltsis veetev vesternistaar Duke Montana (Tommy Lee Jones), kes näib olevat ideaalne mahakoksamise kandidaat. Paraku avastab Max peagi, et ühe mehe maha löömine pole üldsegi nii lihtne ja vana Duke on visam tegelane kui ta oskas oodata. Lisaks ei ole kuhugi kadunud ka talle pidevalt kuklasse hingav Fontaine.