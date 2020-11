LÕPUKS RÄÄGIB ⟩ Mida arvab Christopher Nolan «Teneti» vaevalisest kassaedust?

Nolan avaldas oma arvamust intervjuus Los Angeles Times'ile , mis ilmus hoopis muul põhjusel: filmilavastajast on äsja ilmunud raamat «The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan» , mis on valminud koostöös Nolani endaga ning on töös olnud juba pikka aega.

Nolan toob välja, et 2019. aasta oli kinotööstuses kassaedu mõtted üks hiiglaslikumaid ning seega tuleb meeles pidada, et filmide edu aastatagusega enam võrrelda ei saa. «Küsimus on selles, missugune on see uus reaalsus, milles me elame? Warner Bros. lasi «Teneti» välja ja ma olen vaimustatud, et see on peaaegu 350 miljonit sisse toonud! Aga m akardan, et filmistuudiod teevad selle pealt valesid järeldusi. Selle asemel, et vaadata, millises aspektis filmil on hästi läinud ja kuidas seda teadmist ärilise kasu jaoks tarvitada, keskenduvad nad sellele, mida see ei saavutanud COVIDi-eelse ajaga võrreldes ja toovad selle ettekäändeks, et kogu kahju kinode kaela kuhjata. Oleks vaja hoopis kohaneda uute oludega ja mängida uute reeglite järgi, et äri jälle käima saada. Pikas plaanis on kinoskäimine samasugune elu osa nagu restoraniskäik ja kõik muu, aga praegu tuleks see uus reaalsus vastu võtta,» leiab Nolan.