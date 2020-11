ARVUSTUS ⟩ Ilusa mehe kultusest saab vihaste naiste verine «piiblilugu»

Punastes kleitides käivad naised, tütred on riietatud sinisesse. Nad elavad metsas, mis asuks kui Grimmi muinasjutus – puude krõnksus oksad õõtsuvad nende igapäevategemiste kohal kurjakuulutavalt nagu nõiamoori sõrmed, kuid üleloomulikust nõidusest, nagu peagi selgub, on olukord kaugel. Hoolikalt ühetaolistesse soengutesse punutud juustega naispere askeldab majapidamistööde kallal, nende ümber määgib lambakari. Ühtegi meeshinge peale paari sarvekandja märgata ei ole ning juhus see pole. Filmivaataja siseneb ühe äärmiselt eraklikku elu elava kogukonna välismaailma eest peidetud maailma, kus kehtib vaid üks reegel: Karjase sõna.