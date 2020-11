PÖFF ⟩ Tartus filmitud võimas sõjafilm räägib poega päästvast emast

Filmi «Erna on sõjas» tegevus toimub 1918. aasta Jüütimaal, Saksamaa ja Taani piirialadel, kus esimese maailmasõja lahinguteks värvatakse Saksa sõjaväkke ka Taani talumehi. Filmis kehastab Trine Dyrholm erakordset naist Ernat, kelle lihtsameelne noor poeg Kalle värvatakse samuti sõjaväkke. Murest murtud ja meeleheitel ema kasutab juhust ja maskeerub meheks, et järgneda pojale. Soovist sõjakeeristes oma pojale toeks olla, leiab Erna end pikal ja kurnaval teekonnal läbi esimese maailmasõja lahinguväljade. See on lugu erakordsest naisest ja vankumatust emaarmastusest, mis ei luba oma last hätta sattuda.

Taani režissöör Henrik Ruben Genzi filmi võtted tõid mullu suvel Tartusse ja Tartumaale esimese maailmasõja stseenide võtted: endises Tartu Rahvusarhiivi hoones filmiti kasarmustseenid, kus võtetel osales ligi 200 osatäitjat, ning kõige plahvatuslikumad stseenid filmiti üles Tartumaal Tamsa külas Kindralimäel, kuhu kaevati selleks otstarbeks ehedad kaevikud.

Filmi meiepoolse tootja Nafta Films kaasprodutsent Esko Rips meenutab põnevat võtteperioodi: «Eelmisel suvel saime Tartumaal kaevikutes filmida tõelise sõjadraama kaadreid, mis on ühtlasi ka filmis ühed pöördelisemad hetked. Usun, et see koostööprojekt paneb Eesti ja just Tartu rahvusvahelise filmitööstuse kaardile.»

Tartu Loomemajanduskeskuse ja Tartu Filmifondi juht Kristiina Reidolv kinnitab, et Tartu Filmifond võtab avasüli vastu põnevaid projekte, mis toovad Tartusse rahvusvahelisi eksperte: «Rahvusvaheline koostöö on Tartu Filmifondi jaoks olulise kaaluga. Filmivõtted nii Tartus kui Tartumaal tähendavad kohalikele professionaalidele nii erialase töö võimalust kui kogemuste vahetust välisekspertidega. Lisaväärtuseks on Tartu piirkonna majanduselu ja turismi elavdamine. Tartu Filmifondi eesmärgiks on arendada audiovisuaalsektorit ja tulevikus rajada Tartusse ka multimeediakeskus ja filmistuudio, mis pikendaks nii Eesti kui rahvusvaheliste filmide võtteperioode ja pakuks kaasaegsel tasemel võimalusi professionaalsetele filmitootjatele.»

Film «Erna on sõjas» sündis Taani, Belgia ja Eesti koostööna. Tootjad on Nimbus Films'i peaprodutsendid Birgitte Harald ja Nynne Selin Eidnes. Filmi toetavad nii Taani Filmi Instituut, Eesti Filmi Instituut kui ka Tartu Filmifond.

Film linastub PÖFFi Põhivõistlusprogrammis.