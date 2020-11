PÖFF ⟩ Eestlaste abil valminud ulmeline «Alljumalad» näitab manduvat Euroopat

Montreali fantaasiafilmide festivalil esilinastunud ja nüüd esimest korda ka Euroopas näidatava filmi kaastootjateks on produtsent Katrin Kissa (stuudio Homeless Bob Productions ). Filmi kaaskunstnik on Elo Soode ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson . Näitlejatest teeb kaasa Katariina Unt.

Põhjusega mässajad

PÖFFi kolm aastat tagasi asutatud võistlusprogramm «Põhjusega mässajad» toob vaatajate ette filmid, mis paistavad silma otsingulisema vormi või provotseerivama sõnumi poolest. Filmikunsti äärealasid kompav kava on mõeldud tavapärasest nõudlikumale vaatajale, kes hindab originaalseid vaatenurki, poleemilisi seisukohti või lihtsalt huvitavaid esteetilisi otsinguid. Kokku kuulub kavva 13 pikka ja 13 lühifilmi – viimased on välja valinud alafestival PÖFF Shorts.

Pikkadest filmidest jõuavad maailmaesilinastuseni Vene režissööri Vitali Suslini tragikomöödia «Kiht kihi haaval», Belgia režissööri Boris Baumi seiklusdraama «Bula», Mehhiko režissööri Alejandro Guzmáni draama «Estanislao», Hispaania režissööri Manuel Arija fantastiline komöödia «Läbinisti süütu» ja Taiwani režissööri Zero Chou LGBT-draama «Kire raev».

Bulgaaria režissööri Kamen Kalevi filmid on linastunud paljudel tuntud festivalidel, sealhulgas PÖFFil, tema debüütlinateos «Eastern Plays» võitis Tokyo ja Varssavi festivalil ka parima filmi auhinna. Autori uusim töö «Veebruar», mille valis oma kavva Cannes´i festival, kujutab üht tavalist bulgaarlast kolmel eluetapil, vältimatul teekonnal surma poole. Moritz Bleibtreu on enesele nime teinud hoopis näitlejana – psühholoogiline põnevusfilm «Ajukoor» on tema režissööridebüüt.