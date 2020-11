PILDID ⟩ Marko Matverest saab uues Eesti krimisarjas terrorist

57-aastase Jakob Sommeri töö- ja eraelu on karidele jooksnud. Kõrvaltvaatajaile sõbraliku ja rahulikuna näiv vanaisa tunneb ühel hetkel, et maailm tema ümber on jäänud võõraks ning ta otsustab seda plahvatusohtliku missiooniga «parandama» hakata. Pealinna oma hirmuvalitsuse all hoidvat pommimeest asub jälitama noor kaitsepolitsei tippuurija, keda kehastab Kaspar Velberg.