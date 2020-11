NÜÜD KINOS ⟩ 6 värsket filmi, mida sel nädalal vaatama minna

Koola ülisügav puurauk oli kunagi üks salajasemaid objekte maailmas: üle 12 kilomeetri sügavune auk, mille abil püüti avastada uus maavarasid. 1984. aastal lindistati august tulevaid kummalisi, seletamatuid ja sünge kõlaga helisid. Filmis saadetakse väike seltskond teadlasi puuraugu juurde uurima, mis neid tekitab.

London, Madriid, Stockholm. Euroopas tegutseb julm ja rafineeritud tapjamaniakk. Linnast linna liikudes narrib ta politseid, saates ajakirjanikele vihjeid muuseumipostkaartide näol. Kui mõrvari ohvriks langeb kogenud ja karismaatilise New Yorgi detektiivi tütar, võtab too eesmärgiks maniakk tabada ja talle kätte maksta.

Abbyl on kõrini tänupühadest perekonnaringis, sest kõik need on pea eranditult lõppenud suuremat sorti kähmluse ja tüliga. Sel aastal on ta andnud endale pühaliku lubaduse: ei mingit perekonda tänupühade ajal! Lihtsalt vaikne, kodune istumine oma parima sõbranna Mollyga. Abby hea plaan aga luhtb peatselt, sest ei möödu eriti kaua aega, kui uksest pressivad end sisse ka Molly uus peika ning samuti tema ekstsentriline ema. Kui siia lisada veel mõned sellised kontvõõrad nagu Molly armuvalus ekspeika, isehakanud šamaan ning terve rida muid karvaseid ja sulelisi, siis ongi leitud uus retsept üheks katastroofiliseks õhtusöögiks. Toit kõrbeb põhja, aga vein see-eest voolab ojadena.

Arglik ja kohmakas noor võmm Rayane on aastaid töökaaslaste mõnitusi talunud. Kui arst ekslikult teatab, et tal on vaid 30 päeva elada jäänud, muutub kõik ning oma viimaseid soove täide viies satub ta pöörasele ja üllatusi täis teekonnale. Olles Las Vegases ära pummeldanud, taipab ta, et tema viimane võimalus armastatud Stéphaniele muljet avaldada ja enne peatset surma kangelaseks saada on kauajahitud narkovõrgustiku hävitamine.

Blumhouse'i üleloomulikus põnevikus leiab tarmukas teismeliste nõidade nelik oma vastavastatud võimeid proovile pannes, et hammustatud tükk võib neile liiga suureks osutuda.

Ukraina päritolu filmilavastaja Vadim Perelmani «Pärsia tunnid» on uskumatuna näiv lugu elutahtest ja lootusest natsi-Saksamaa poolt okupeeritud Prantsusmaal 1942. aastal. Väidetavalt tõsielulistele sündmustele tugineva filmi keskmes on Belgia juut Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), kes pääseb natside koonduslaagrist tänu iseenda tarmukusele ja väljamõeldud keelele. Õnnelike kokkusattumuste rida viib Gillesi laagri toitlustusülema, ohvitser Klausi (Lars Eidinger) juurde, kelle salaunistuseks on avada pärast sõda Teheranis saksa restoran ja ta põleb soovist õppida selleks selgeks farsi keel. Juhusest kinni haarav Gilles teeskleb pärslast ja saab kohustuse õpetada sakslasele keelt, mille ta peab tegelikult käigu pealt välja mõtlema. Uute sõnade leiutamiseks kasutab ta enda loodud mälutehnikat, tuletades sõnad laagri vangide nimedest, sealjuures õpib need moonutatud kujul pähe ka nendesamade inimeste tapmist valvav natsiohvitser. Nii saab farsi keele õppimisest omamoodi farss ning traagiline lugu kaldub ajuti groteski.