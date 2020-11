PÜHAPÄEVAL ⟩ Kanal 2 näitab esmakordselt teles röögatut komöödiat «Vanamehe film»

Lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpšikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et leida lehm üles enne, kui lüpsmata udar plahvatab ja piimatuumakatastroofi põhjustab. Vanamees ja lapšed alustavad armutut võidujooksu ajaga, sest udar tuleb kahjutuks teha enne, kui saladuslik Piimavana lehma taevasele heinamaale läkitab. Sellel teekonnal jõuavad meie kangelašed silmitsi seista veel maaelu põlgavate hipsteritega, metsakollidega, meeleheitel saekaatrimeestega ja kõhukinnisuse käes vaevleva õgardist karuga. See on põlvkondi ühendav, eepiline teekonnafilm, mis peaks pühkima tolmu iidselt rahvatarkuselt, et piim –see on suur vastutus.