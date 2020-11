TÄNA TELES ⟩ Mõrv või enesetapp? Sherlock lahkab Austra kroonprintsi salapärast surma

Menufilmi järjeloos tuleb Sherlock Holmesil (Robert Downey Jr.) rinda pista uue geeniusest kurikaelaga – professor Moriartyga (Jared Harris). Kui Austria kroonprints leitakse surnuna, on Sherlock veendunud, et tegemist on mõrvaga ja mitte enesetapuga. Asja edasi uurides selgub, et see mõrv on vaid pisike killuke professor Moriarty kavandatud hiiglaslikust salaplaanist, mis õnnestumise korral muudaks ajaloo kulgu. Juurdlus võtab veelgi ohtlikuma pöörde, kui Sherlockil, Watsonil (Jude Law) ja mustlannast ennustajal Simil (Noomi Rapace) tuleb ette võtta reis Inglismaalt Prantsusmaale ning Saksamaale. Kurikaval Moriarty on neist aga alati sammukese võrra ees, punudes surma ja hävingu võrku.