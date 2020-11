TELEESIKAS ⟩ Pierce ja Olga satuvad spioonimöllu, mis Bondilegi pähkel oleks

Peter Devereaux (Pierce Brosnan) on juba aastaid erus olnud ning nautinud rahulikku ja üksildast pensionipõlve. Äkitselt on ta sunnitud end aga taas aktiveerima, et aidata hättasattunud kolleegi. Abikäe ulatanud, avastab Devereaux, et on eneselegi ootamatult sattunud aastakümneid vana vandenõu keskmesse. Nüüdsest on taaskord teovõimsa Novembrimehe eesmärk kaitsta üliolulist tunnistajat Alice'it (Olga Kurylenko), keda ähvardavad nii kõrged CIA ametnikud, nuhid kui ka ohtlikud jälitajad, kes on valmis kõigeks, et aastaid vana saladus kunagi ilmavalgust ei näeks. Kõige tipuks võtab Novembrimehe sihikule ka tema kunagine õpilane, kes püüab iga hinna eest talle kõik oskused kinkinud vana õpetaja kiirelt tabada. Film ei sobi alaealistele.