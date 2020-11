TELEESIKAS ⟩ Stephen Kingi klouniõudukas «See» pühib su viimsegi turvatunde

Seitse noort Maine'i osariigi väikelinna Derry last kutsuvad end Luuserite klubiks. Igaüks neist on kohalike kiusajate sihtmärgiks saanud omal põhjusel ja nad kõik on näinud oma suurimaid hirme ellu ärkamas kujumoondajana, kelle nimeks on See ja kes ilmub enamasti klouni näol. Derry on olnud selle olendi jahimaaks linna rajamisest peale. Ta ilmub iga 27 aasta tagant maa-alusest kanalisatsioonist uuesti päevavalgele, et toituda linna laste hirmudest. Luuserite klubi koondab jõud, et ületada omaendi hirmud ja peatada tapatalgud, mis algasid ühel vihmasel päeval, kui väike George paberlaevukest ujutades kloun Pennywise’i (Bill Skarsgård) küüsi langeb ning surma saab. Film ei sobi alaealistele.