NÜÜD KINOS ⟩ 9 värsket filmi, mida sel nädalal vaatama minna

«Helmut Newton: Halvad ja ilusad»

«Kui tomat kohtas Wagnerit»

Suured majandus- ja ökokriisid nõuavad inimestelt avatud mõtlemist. Väljasurevas Kreeka külakeses, napilt 30 elanikuga Eliases, kus puuduvad poed, koolid ja kirik, asuvad kohalikud farmerid ellu viima seninägematut projekti. Uskudes klassikalise muusika tervendavat mõju põllusaaduste kasvule, panevad nad püsti suured kõlarid, mis paitavad ööd ja päevad Wagneri muusika saatel tomatite kõrvu. Kas uutmoodi lähenemine põllumajandusele aitab aga suremisele määratud küla ja farmipidajaid kriisist välja tulla? Kreeka poolt Oscarile esitatud dokumentaalfilm on tragikoomiline pilguheit ühe kommuuni igapäevaelule, kus pole kadunud usk, et kõik on võimalik, kui teha oma tööd hoole ja armastusega.

«Teine lambuke»

Elu Shepherd’iga on ainus elu, mida Selah teab. Nende isemajandaval kogukonnal ei ole moodsat tehnikat ning on sügavale metsa peidetuna kaugel moodsast tsivilisatsioonist. Shepherd on grupi kaitsja, õpetaja ja armuke. Kõik kogukonna paljudest naisliikmetest on kas tema naised või tütred. Selah on oma usus ehe, kuid samas ka ohtlikult jonnakas. Teda kasvatati kui Shepherdi tütart, kui on vaid aja küsimus, millal temast saab ka tema naine. Kui kokkupõrge võimudega sunnib naist ja Shepherdi ehitama uut Eedeni aeda veelgi kaugemale sisemaale, kasvab Selah’ kahtlus oma usus, ta näeb veidraid ja veriseid nägemusi. Puberteedi algus toob kaasa uusi ja karme rituaale ning ta näeb ühel šokeerival hetkel seda, mis juhtub Shepherdi naistega, kui nad vanemaks saavad.