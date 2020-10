Postimehe veebis on digitellijatel võimalik kolmapäeval, 28.10 kell 18 vaadata uue Discovery dokumentaalsarja «Estonia – leid, mis muudab kõike» neljandat osa, mis kannab pealkirja «Saladused merepõhjas». Dokumentaalsari paljastab augu parvlaeva Estonia laevakeres, mistõttu plaanivad Eesti, Soome ja Rootsi valitsus uue info valguses taasalustada Estonia laevahuku põhjuste uuringut. Sarja viies osa on Postimehes vaadatav nädala pärast. Kõik eelnevad osad on veebis järelvaadatavad.