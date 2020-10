TREILER ⟩ Vaata, mis hakkab toimuma pöörases noortekomöödias «Öölapsed»

Produtsent Marianne Ostrati sõnul puudutab film noorte inimeste elu murdepunkte lõbusas võtmes: «See on seiklusrikas, mõnusa eluterve huumoriga vürtsitatud heatujufilm, mida vaadata koos sõpradega. Film puudutab ka sügavamaid teemasid, millega tänapäeva teismelised ja noored kokku puutuvad, kuid teeb seda kergel ja elujaataval viisil. See näitab läbi naeru ja koomiliste olukordade, kui suur väärtus on noorele inimesele – kes on öö jooksul elanud üle täiskasvanuks saamisega kaasnevad rajud seiklused – mõistev ja sõbralik kodu, kuhu maanduda ja kust edasi liikuda. Seda muhedat mõistmist demonstreerivad filmis suurepäraselt Peeter Oja ja Laine Mägi kolme tütre lapsevanematena.»