TREILER ⟩ Kas Peeter Simmi filmist «Vee peal» saab uus «Kevade»?

Film põhineb stsenarist Olavi Ruitlase samanimelisel raamatul ning räägib poisipõlvest 1980ndate Eesti väikelinnas. 2015. aastal ilmunud ja müügiedetabelite tippu kerkinud kirjandusteost on nimetatud ka uueks «Kevadeks». 2016. aastal valisid Eesti suurima raamatukaupluste keti Apollo külastajad selle parimaks kodumaiseks ilukirjandusteoseks.

«Olavi Ruitlase samanimelisel menuraamatul põhinev film püsib teosega samal lainel, olles korraga «Tagahoovis» ja «Kevade», koomiline ja traagiline, lüüriline ja groteskne, õrn ja julm. Siin on palju esimesi: esimene tillinäppimine, esimene armastus, esimene kokkupuude surmaga – lisaks hulk jantlikke juhtumusi, mis saavad toimuda ainult nõukogude absurdi viljastavates tingimustes,» kirjutab filmi kohta filmikriitik Tiit Tuumalu. «Ometi pole see lugu nõukogude aja absurdist, ühe ajastu loojangust, vaid inimeseks jäämise võimalustest ebatäiuslikus maailmas. Kõik selle naivistlikult eheda universumi tegelased – retsidivistist kommunistini – soovivad olla armastatud. See ongi kõige olulisem.»