Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul on «O2» tänavu sügishooajal konkurentsitult populaarseim kodumaine film. «Kui tavaliselt käiakse uusi filme vaatamas kõige enam esilinastuse järgse nädala jooksul ja sellele järgneb tuntav vaatajanumbrite langus, siis «O2» puhul näeme, et kinokülastajate arv püsib stabiilselt kõrge ka kolmandal nädalal. Mõju on avaldanud filmi juba näinud inimeste positiivne vastukaja oma tutvusringkonnas,» kommenteeris Diener. «Huvi «O2» vastu on kõikjal Eestis väga kõrge. Kuna tegemist on ajaloolise suurfilmiga, siis on see toonud kino tagasi kohtadesse, kus juba mitmeid aastaid filme näidatud pole. Näiteks toimus kinoseanss pärast mitmeaastast pausi Sakus,» tõi Diener välja.