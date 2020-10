AUS VASTUS ⟩ Hugh Grant mõtles «Notting Hillile» välja eriti masendava järje

HBO uues sarjas «Lagunenud elud» (The Undoing) meespeaosas üles astuv Grant on viimasel ajal andnud rolliga seoses mitmeid intervjuusid, kus ta on muuhulgas jaganud mõtteid oma hurmurimineviku kohta.

Nii saadi talt kätte ootamatult avameelne vastus küsimusele, kas ta kunagi hittfilmi «Notting Hill» järjes oleks valmis mängima.

Julia Roberts ja Hugh Grant filmis «Notting Hill» FOTO: Filmikaader

«Hea meelega mängiksin mõne oma romantilise komöödia järjes, mis näitaks, mis tegelikult pärats lõppu juhtus,» sõnas Grant ühes usutluses. «Selleks, et tõestada, et need õnnelikud lõpud olid üks suur vale!»

«Notting Hillis» mängis Grant Londoni raamatupoeomanikku, kes kohtub Hollywoodi staariga ja alguse saab armulugu, mis peaks justkui igati võimatu olema, ent kus «võidab armastus». Vaatamata skandaalile kõmupressis ja muudele takistustele saab neist lõpuks ikkagi paar ning film lõpeb peategelaste õndsa hetkega pargipingil, kus on näha, et tulekul on pisipere.

«Ma tahaksin teha sellise järje, kus minu ja Julia suhe lõpeb jõleda lahutusega: me palkame hirmkallid advokaadid, kakleme laste pärast, valame pangedeviisi pisaraid ja lakume pärast elu lõpuni sellest kõigest saadud haavu,» kirjeldas Grant. «Täiega tahaks sellise filmi teha!» kinnitas ta.

Would you like to star in a romantic comedy again? pic.twitter.com/RvKuCzy8RG — HBO (@HBO) October 26, 2020

90ndatel ja nullindatel ridamisi romantilisi rolle teinud Grant («Neli pulma ja üks matus», «Bridget Jones'i päevik», «Love Actually» jne) on praeguseks oma kõige kütkestavamast east välja kasvanud ja asunud tegema keerukamaid osatäitmisi, mis näitlejat ennast väga rõõmustab. Grant rääkis eelmisel aastal, kui tuli välja tema seriaal «Skandaal inglise moodi», et õnneks on ta hurmuri mängimiseks juba liiga vana ja liiga paks.