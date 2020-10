SPIOON VÕI MITTE? ⟩ Kes oli 60ndatel Poolas ringi sehkendanud britt nimega James Bond?

The Wall Street Journal avaldas eelmisel nädalal suure loo, mis just niisuguse kurioosse väitega lagedale tuleb. Mis veelgi põnevam – kõnealune ametivend tegutsenud samal ajal kui esimesed James Bondi filmid kinodes hiigelkassasid tegid ehk 1960ndatel.

Tegu pole aga pelgalt jutuga, vaid nimekaimu olemasolu tõendavad ka paberid, mis tõepoolest asetavad 1964. aastal Poola pinnale James Bondi nimelise inglise diplomaadi. Samal ajal kui kinolinal tegutses 007 rollis juba Sean Connery, reisis mees mööda riiki ringi ning ajas asjatoimetusi, millest aga keegi midagi täpsemalt ei tea. James Bond ise suri 2005. aastal, seega tema enda käest enam küsida ei saa, mis ülesannetes ta Poolas käis. Väidetava spiooni abikaasa Jeanette Bond aga elab siiani ning olevat veendunud, et tema mees mingeid salajasi tegusid tegi ning usub, et abikaasa võis spioon olla küll, kuna kadunud kaasa pidevalt jälitamise pärast muretses. Sellegipoolest jäävad paljud asjatundjad pigem skeptiliseks ning usuvad, et Bond oli kõigest komandeeringusse saadetud briti kaitseväeametnik ega midagi enamat.