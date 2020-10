STALLONE SOOVITAB ⟩ VeebiTV näitab tasuta äsja kinodes jooksnud Rambo-märulit

John Rambo (Sylvester Stallone) on USA eriüksuse veteran, kes võitles Vietnamis, nägi sadu verevalamisi ja surmasid, kuid ei tapnud ise eal. Nüüd veedab ta oma päevi Arizona kolkas endassetõmbununa ja oma minevikudeemonitega võideldes. John saab sõnumi, et tema hea sõbra tütar Gabrielle (Yvette Monreal) on teadmata kadunud. Rambo on veendunud, et seda tegi kurikuulus Mehhiko kartell, mis smugeldab inimesi ja uimasteid. Gabriell'i murest murtud lähedased paluvad Rambolt abi. Rambo kogubki sõjavarustuse kokku ja ületab Ameerika-Mehhiko piiri, teades hästi, et teda ootab ränk võitlus kurjategijatega, kes ei tunnista mingeid seadusi. Film ei sobi alaealistele.