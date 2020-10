HEA SERIAAL ⟩ Hugh Grantist ja Nicole Kidmanist saab sünges draamas saladuste kütkes abielupaar

Kuueosalise lühisarja keskmes on terapeut Grace Fraser (Nicole Kidman) ja tema abikaasa Jonathan (Hugh Grant), kes elavad New Yorgis just sellist elu, millest nad on alati unistanud. Kuid üleöö lõhub selle idüllilise elu ootamatu vägivaldne surm ja sellele järgnev kohutavate paljastuste jada. Grace jääb vägagi avaliku katastroofi lainete alla ja tundes hirmu selle pärast, et ta iseenda nõu kuulda ei võtnud, peab ta oma elu tükkideks lammutama ja alustama oma perega uut elu.