«Art of nonsense» kanalil ilmunud 8-minutiline jaburus viib vaataja filmi tegelikesse võttepaikadesse Lasnamäest Telliskivini ning kerib ka aega tagurpidi, kus vaja. Parimaks «eriefektiks» on klipi puhul aga ikkagi selle kodukootud hobifilmilik kvaliteet, millest on näha, et teos on suure entusiasmi ja elurõõmuga tehtud.