ESIMESED KAADRID ⟩ Kultusliku «Tulnuka» lavastaja must komöödia «Kratt» võtab verised tuurid

Rasmus Merivoo, kelle 2006. aasta lühifilm «Tulnukas» on omandanud tänaseks omamoodi kultusväärtuse, on valmis saanud oma teise täispika mängufilmi. Must komöödia «Kratt» esilinastub PÖFFi alafestivalil Just Film, kus film võistleb peaauhinnale. Esilinastus toimub reedel, 13. novembril.