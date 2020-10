Postimehe veebis on digitellijatel võimalik vaadata uue Discovery dokumentaalsarja «Estonia – leid, mis muudab kõike» kolmandat osa, mis kannab pealkirja «Midagi on viga». Dokumentaalsari paljastab augu parvlaeva Estonia laevakeres, mistõttu plaanivad Eesti, Soome ja Rootsi valitsus uue info valguses taasalustada Estonia laevahuku põhjuste uuringut. Sarja kolmandat osa on võimalik veebis vaadata nädal aega, neljas osa on Postimehes vaadatav nädala pärast.