TREILER ⟩ Vaata, mis toimub eksootilises Eesti lastefilmis «Jõulud džunglis»

Režissöör Jaak Kilmi uus koguperefilm «Jõulud džunglis» viib vaataja Indoneesia džunglisse pööraseid seiklusi otsima. Filmi peategelane 10-aastane Paula kolib kogu perega troopilisele lõunamaale, kus neil tuleb harjuda uue ja põneva keskkonnaga. Paulale tuleb aga üllatusena tõsiasi, et tema uues kodupaigas ei tähistatagi jõule. Lisaks selgub, et võõrapärane elustiil ja isa uus töö tekitavad perekonnas palju pingeid. Paula uus sõber Akhim teatab, et kusagil džunglis elab jõulušamaan, kes võib täita kõik Paula jõulusoovid. Nii algabki laste seiklusterohke retk džungli sügavustesse.

Filmi tegemine oli Jaak Kilmi («Sangarid» ja «Sigade revolutsioon») sõnul nagu lapsepõlve unistuste täitumine: «Olen kasvanud üles Jules Verne'i seikusraamatute seltsis. Vist juba lapsena unistasin seiklusfilmi tegemisest, mis toimuks džunglis, kõrbes või tormisel merel. Tore, et džungel sai nüüd avastatud. Ega seal kerge ei olnud, aga keskkonnana on see ikka väga kinematograafiline. Püüdsin teha sellist filmi, mida ma ise lapsena oleks hea meelega vaadanud. Aga tahtsin puudutada ka teemasid, mis mulle praegu on väga olulised.»

Pöörane idee ühendada džungliseiklus jõuludega sündis režissööri Jaak Kilmi ja Läti produtsendi Roberts Vinovskise fantaasiana ning stsenaariumi kirjutamine usaldati Läti stsenaristile Lote Eglītele.

«Põhjamaise kliimaga harjunud baltlastele on üsna erakordne teha filmi, mille peamine tegevuspaik on Indoneesia. Kohale jõudes mõistsime aga, et meid võtavad vastu kohalikud filmimaailma professionaalid ning koostöö nendega kulges suurepäraselt. Yogyakarta tänavad ja inimesed pakkusid meile palju inspiratsiooni ning hoolikalt ettevalmistatud stsenaarium ärkas ellu veel värvikirevamalt kui oskasime oodata,» selgitab filmi tootmise tagamaid kaasprodutsent Evelin Penttilä.

Filmi peaosalise Paula rollis astub üles Läti näitleja Rebeka Šuksta. Paula ustavat sõpra ja teejuhti Akhimit mängib Indoneesia poiss Brydden Fablo Escobar. Peategelasele Paulale annab eestikeelse hääle «Sipsiku» filmist Anuna tuttav Elo-Mirt Oja. Akhimi häält dubleerib Nils Jaagup England, kes teeb kaasa Jaak Kilmi järgmises lastefilmis «Tagurpidi torn». Filmis teevad keskkonnakaitsjate rollis kaasa armastatud Eesti näitlejad Saara Pius ja Pääru Oja ning ootamatus rollis astub üles Tõnu Kark.