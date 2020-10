TULI ÄRA ⟩ Bruce Willis äratas autoakude reklaamis ellu oma «Visa hinge» rolli

65-aastane Willis astub Advance Auto Partsi reklaamis üles vana hea John McClane'ina, kes üritab oma auto DieHard akut välja vahetada. Parimate märulitraditsioonide kohaselt tuleb tal selleks läbi klaasi lennata, ventilatsioonišahtis roomata, vaenlastele säru teha ja vanade sõpradega kohtuda (ka Theo on kambas). Granaadid lendavad, autod lömastuvad, hambad lendavad kuklasse, kõik saavad aru, et tegemist on eneseirooniaga ja kõik on justkui viimase peal. Aga kas ikka on?