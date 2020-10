Õudukate mõju mõõtmise võttis vaevaks Briti teenusepakkuja broadbandchoices, lootes oma uuringu abil väheke meediakajastust saada. Et töö oli korralik, siis see ka õnnestus. Forbes ning mitmed teised väljaanded vahendavad, et «Science of Scare» nimeline uuring tõepoolest huvitavate tulemusteni jõudis.