NÜÜD KINOS ⟩ 8 tuliselt kirglikku ja romantilist filmi, mida sel nädalal vaatama minna

Et tunda end meelelahustusmaailmas kui kala vees, ei piisa vaid heast lauluhäälest. Laval säramiseks on tarvis laitmatut figuuri, ebatavalist välimust, plastilisust ja karismat. Maria (Svetlana Hodtšenkova) pole sõubisnisis mingi diletant. Ta on andekas taustalaulja, kes esineb Venemaa parimatest parimates klubides. Andekal naisel on publiku võlumiseks olemas kõik: stiilsed kostüümid, rabav säärejooks ja imekaunis hääl. Paraku on täiuslikkusest puudu vaid suured rinnad. Push up'ist siin ei piisa, lava jaoks on tarvis midagi palju suuremat. Ainsaks võimaluseks lavale tagasi pöörduda on rinnasuurendusoperatsioon. Paraku oleks selle hind lausa üüratu – pool miljonit rubla! Maria meenutab oma võlglasi, kellest üks on vana hea sõber ja produtsent Saša (Maksim Lagaškin). Kuigi ta on juba ammu Maria raha laiaks löönud, on siiski väike võimalus see tagasi saada. Nimelt Elbruse lähistel kuurordis ajab Saša tädi restoraniäri. Reisist Elbruse lähistele saab tõeliselt lõbus seiklus.