FILMIFAKTID ⟩ Dwayne Johnson päästab maailma albiinogorilla käest, kes oli kunagi tema semu

Inimestest eemale hoidev primatoloog David Okoye (Dwayne Johnson) jagab purunematut sidet äärmiselt intelligentse hõbeselg-gorilla George’iga, kes on sünnist saadik tema hoole all olnud. Kuid viltu läinud geneetiline eksperiment muudab hella inimahvi tohutu suureks märatsevaks koletiseks. Asjad teeb hullemaks avastus, et leidub ka teisi samamoodi muundatud loomi. Kui need äsja loodud alfakiskjad Põhja-Ameerikat tükkideks rebivad ja oma teel kõike hävitavad, teeb Okoye vastumürgi leidmiseks koostööd hea nime kaotanud geeniteadlasega. Ta võitleb sellel pidevalt muutuval lahingutandril nii selleks, et ära hoida ülemaailmne katastroof, kui ka selleks, et päästa kohutav olend, kes oli kunagi tema sõber.