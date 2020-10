Viis võistlushimulist sõpra mängivad igal aastal kuu aega reegliteta kullimängu, mis sai alguse juba 1. klassis. Nad seavad ohtu oma elu, töökohad ja suhted, et teineteist alistada. Sel aastal langeb mänguaeg kokku ainsa võitmatu mängija pulmadega, mistõttu peaks ta viimaks lihtne sihtmärk olema. Aga ta teab, et nad on tulemas… ja ta on valmis. Film ei sobi alaealistele.