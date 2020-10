TELEESIKAS ⟩ Rahahädas Clint Eastwood asub vanuigi Mehhiko narkokartelli kulleriks

Üksikut ja laostunud Earl Stone'i (Clint Eastwood) on kohe-kohe tabamas totaalne pankrot, kui talle pakutakse äkki tööd, kus ta peab «lihtsalt autoga sõitma». Earl ei tea, et temast saab ühe Mehhiko kartelli narkokuller. Ta töötab nii hästi, et tema lasti suurendatakse astmeliselt ja lõpuks määratakse Earlile isegi oma agent. Aga too pole ainus, kes Earlil silma peal hoiab – salapärane uus narkomuul on silma hakanud ka karmile Narkoameti agendile Colin Batesile (Bradley Cooper). Kuigi Earli rahaprobleemid hakkavad seljataha jääma, on tal jätkuvalt kukil ka minevikus tehtud vead ning pole kindel, kas ta jõuab neid eksimusi seaduse ees heastada, enne kui kartell talle jälile jõuab. Film ei sobi alaealistele.