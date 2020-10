Esimese BFMi lõputööna tudengifilmide-Oscaritel kolme parima sekka jõudnud lühifilm «Mu kallid laibad» pärjati täna kuldmedaliga. Väärika koha saanud filmi stsenarist ja režissöör on 27-aastane German Golub, kelle sõnul räägib tema film surmast, sest see on muutunud inimestele kaugeks.

«Paljud inimesed tegid seda filmi ja nad olid nii pühendunud, [...] kui see on südamest tehtud, siis on see kõige paremini tehtud,» jätkas Golub ja tänas auhinnatseremoonia jaoks salvestatud videopostituses tervet Akadeemiat kogu «Mu kallid laibad» filmimeeskonna poolt. Tänukõne lõpus lausus Golub eesti keeles: «Elagu filmikunst!»