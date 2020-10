ÕHTU! ⟩ Jüri kinominutid võttis luubi alla Liam Neesoni suure karisma

«Aus varas» (Honest Thief) räägib ausat elu elada soovivast, aastaid tabamatult tegutsenud pangaröövel Tom Carterist (Liam Neeson). Mees tahab tagastada enda poolt röövitud miljonid, soovides vastutasuks lühemat vanglakaristust. Paraku satub Tom kahe korrumpeerunud FBI agendi peale, kes ta reedavad. Ootamatult on seni muu maailma eest nähtamatuna tegutsenud mehest saanud tagaaetav, kes on kindel, et elusalt teda kinni võtta ei taheta.