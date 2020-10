Postimehe veebis on digitellijatel võimalik kolmapäeval kell 18 vaadata uue Discovery dokumentaalsarja «Estonia – leid, mis muudab kõike» teist osa, mis kannab pealkirja «Kõik tõstetakse pinnale». Dokumentaalsari paljastab augu parvlaeva Estonia laevakeres, mistõttu plaanivad Eesti, Soome ja Rootsi valitsus uue info valguses taasalustada Estonia laevahuku põhjuste uuringut. Sarja teist osa on võimalik veebis vaadata nädal aega, kolmas osa on Postimehes vaadatav nädala pärast.

Discovery Networki dokumentaalfilmi teises osas reisiparvlaev Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse vee all filmitud uusi kaadreid, mis tõstatab küsimuse, kas inimestele on 26 aastat valetatud? Üle 700 katastroofis hukkunu on koos Estonia vrakiga merepõhjas. Algul kinnitatakse omastele, et kõik ohvrid tõstetakse üles. Kui Rootsi valitsus siiski sellest lubadusest loobub, kasvab hukkunute omaste seas rahutus. Miks otsustati Estonia ohvrid siiski merehauda jätta ja kuidas sündis soov katta laev betoonist sarkofaagiga, ehkki eksperdid kinnitavad, et see maksaks sama palju kui laeva üles tõstmine?