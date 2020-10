VAATA TASUTA ⟩ 9 kirgi kütvat filmi, millega täna meelt lahutada

«Naine kõnnib ees»

NÄHTAV 2 PÄEVA

Ajalooline ja tõsielul põhinev draama kunstnikust (Jessica Chastain), kes sõidab Dakotasse maalima portreed kuulsast indiaanipealikust nimega Istuv Pull. Kohale jõudes satub naine kohaliku keeruka elu keskmesse. Nimelt on parasjagu käimas Istuva Pulli ja USA võimude tüli, kus põhjuseks hõimupealiku vastuseis maajagamise lepingule.

«Minu pirakas Kreeka pulm 2»

NÄHTAV 2 PÄEVA

Romantilise komöödia järjelugu, kus avaldatakse üks perekonnasaladus, mis toob taas kokku Portokalose klanni, et pidada maha veelgi suurejoonelisem ja kreekapärasem pulm! Tütar Paris töötab ikka veel oma vanemate restoranis ja valmistub kooli lõpetama. Toulal ja Ianil on abieluprobleeme ja selgub, et nad ei olegi ametlikult abielus...

«Sue ja Mike»

NÄHTAV 4 PÄEVA

Romantiline komöödia eduka ärinaise ja lihtsa motellitöötaja ootamatust armuloost. Jäine kaunitar Sue (Jennifer Aniston) ja romantiline unistaja Mike ei anna kaugeltki ideaalpaari mõõtu välja. Sellest hoolimata otsustab Mike naise südame vallutada, ehkki esialgu ei suuda ta ühtki toimivat võrgutusnippi leida. Film ei sobi alaealistele.

«Väike teene»

NÄHTAV 6 PÄEVA

Krimipõnevik vlogijast Stephaniest (Anna Kendrick), kes tahab teada tõde, miks ta parim sõber Emily (Blake Lively) järsku nende väikelinnast kadus. Stephaniele asub appi Emily abikaasa Sean (Henry Golding). Stiilne põnevik on täis pöördeid ja reetmisi, saladusi ja paljastusi, armastust ja truudust, mõrva ja kättemaksu.

«Pilvede all. Neljas õde»

NÄHTAV 10 PÄEVA

Kodumaine kinohitt! Kolm õde (naistearst Piret, sisekujundaja Mari ning psühholoog Kertu) saavad ootamatult teada, et neil on üks õde veel. Rabav uudis paneb proovile peresisesed suhted ning sunnib küsima, miks on ema tütarde eest oma esiklapse olemasolu varjanud. Kui ootamatult välja ilmunud neljas õde otsustab Haapsallu tulla, et oma ema ja kolme õega kohtuda, saavad alguse sündmused, mida keegi ei osanud oodata. Kas veri on paksem kui vesi ja võõrast saab oma? Tõde ei halasta kellelegi. Osatäitjad: Inga Lunge, Elisabet Reinsalu, Liis Haab, Rita Rätsepp, Ain Lutsepp, Indrek Sammul, Piret Rauk, Karin Tammaru, Guido Kangur.

«Veetluse seadused»

NÄHTAV 11 PÄEVA

Romantiline komöödia! Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) ja Aidrey woods (Julianne Moore) on kaks New Yorgi edukat lahutusadvokaati, kes on mõlemad tänaseni vallalised, sest nad on näinud, kui kaugele halva lõpuni võib viia abielu. Nad peavad esindama kuulsat rockstaari ning selle tõttu peavad nad sõitma Iirimaale. Seal toimub ka suur pidu ja järgmisel hommikul ärgates saavad nad teada väga veidra asja – nad abiellusid eelmine õhtu. New Yorki tagasi sõites peavad nad otsustama, kas lõpetada see suhe või äkki ongi parem ennem armumist abielluda?

«Päikest püüdmas»

NÄHTAV 11 PÄEVA

Suvesoe, romantiline popmuusikal, kus esitatakse unustamatuid hitte kaheksakümnendatest. Pärast kirglikku, aga kõigest mõni kuu kestnud armusuhet otsustavad romantikust tuisupea Maddie ja tema poiss-sõber Raf pidada kaunid pulmad Lõuna-Itaalias. Õnnelik pruut kutsub hulga külalisi, nende hulgas ka tema kallis õde Taylor. Paraku ei oska keegi aimata, et Rafi ja Taylori vahel lõõmas kolm aastat tagasi armastus, mis pole siiani kustunud. Kõige tipuks ilmub välja ka Maddie eks, kes pole naisest endiselt üle saanud.

«Nurjatu nimekiri»

NÄHTAV PÜSIVALT

Seksikas komöödia noorest Brandy Klarkist (Aubrey Plaza), kes tunneb peale keskkooli lõppu sotsiaalset survet enne ülikooli astumist oma seksuaalset kogemustepagasit suurendada. Nii otsustabki Brandy teha nimekirja asjadest, mis ta peab saavutama enne sügissemestri algust. Film ei sobi alaealistele.

«Lõbus perekond»

NÄHTAV PÜSIVALT