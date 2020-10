PAHANE VAATAJA ⟩ Miks «O2» ohvitseride mundrid 100% ajastutruud pole?

Mis juhtub, kui rekvisiitor on võhik, kõikidel ülejäänutel on ükskõik ning need, kes peaks oskama aidata, ei tea samuti...

«Kuigi kunstiline meeskond oli ajalooliste rõivaste ja mundrite detailidega väga hästi kursis, tuli meil püsida filmi tootmiseelarve raamides. Kõikide ajalooliste aumärkide, mundrielementide ja muude aksessuaaride originaale ei olnud kas võimalik leida või laenutada. Kõikidest filmis kasutatud militaarsetest rõivastest ja aksessuaaridest koopiaid teha tähendaks aga, et film läheks oluliselt kallimaks. Filmi tootjatena tuleb meil leida parim võimalik lahendus, ilma suuri järeleandmisi tegemata. Nii näiteks filmisime Kalamaja põleva puumaja stseeni hoopis Tartus, kuid see oli teadlik otsus, mitte juhuslik viga. Sama kehtib ka kostüümide juures välja toodud eksimuste osas,» põhjendas produtsent.

«Filmi ilukirjandusliku stsenaariumi valmimist on oma teadmistega rikastanud ajaloolased Tiit Aleksejev, Mart Laar ja peamiselt luuretegevuse ajaloo uurimisele keskendunud Ivo Juurvee . Eesti sõjaväeluure teise osakonna tööd näidatakse filmis ajastutruult. Mitmed filmi peategelaste prototüübid olid ka päriselt olemas, kuid tegemist on siiski mängufilmiga, mille tegelased ja sündmused on suures osas välja mõeldud,» rääkis Rips.

Tõsielusündmustest inspireeritud filmi tegevus leiab aset 1939. aastal, kui Eesti oli kaotamas oma iseseisvust. Kohe-kohe on puhkemas teine maailmasõda ja just neil kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Selgub, et meie salateenistuses tegutseb äraandja ja tema tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast). Samal ajal jõuab luurajateni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe.