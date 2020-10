Selle nädala näitlejaks on äsja kinodesse jõudnud märulipõneviku «Aus varas» ( Honest Thief ) peaosatäitja Liam Neeson.

Iiri näitleja, täna 68-aastane Liam John Neeson sündis 7. juunil 1952 ning on oma silmapaistvalt kõrgelennulise karjääri jooksul saanud oma talendile tunnustust nii Oscaritel, BAFTAdel kui ka Kuldgloobustel. Neesoni filmid on kinokassades ühed maailma edukaimad ning märkimata ei saa jätta ka asjaolu, et teda ajakirjades alatasa Hollywoodi kuumimate meestähtede sekka loetakse.