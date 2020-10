TELEESIKAS ⟩ 11 põhjust vaadata lummavalt traagilist Oscari-filmi «Täht on sündinud»

«Täht on sündinud» on Bradley Cooperi debüütfilm režissöörina ning räägib traagilise armastusloo menukast, ent mõnuainetest läbi imbunud 1970ndate kantrimuusikust Jackson Maine'ist (keda mängib Cooper ise). Inimvarest meest leiab endale muusa noore ja suurte unistustega Ally näol (Lady Gaga), kellele kaotab vastutasuks tolle püünele upitamise eest oma südame. Samal ajal kui Ally karjäär läheb ülesmäge, kihutab allamäge aga nende omavaheline suhe, mis algsest mentorlusest kiiresti romantiliseks suhteks areneb. Maad võtavad sünged tunded ning lahti rullub läbilöögiohvritest kõnelev lugu, mis on sama vana kui meelelahutustööstus ise.

Filmi saatis 2019. aasta auhinnahooajal meeletu edu: see kandideeris kõige olulisemates kategooriates (parim film, režii, näitlejad) 8 Oscarile, 5 Kuldgloobusele, 6 BAFTAle. Muusikaline linalugu võitis ootuspäraselt igal galal auhinna parima originaallaulu/-muusika eest («Shallow»).

10 põhjust filmi vaadata (lisaks auhindadele)

1. Lady Gaga jaoks on tegu tema esimese filmipeaosaga, kuid see ei tähenda, et naise näitlejaannet poleks juba varem märgatud – oma rolli eest telesarjas «American Horror Story: Hotel» pälvis popstaar Kuldgloobuse. Lisaks on Lady Gaga kandideerinud ka Oscarile, ent seda siiski muusikalise saavutuse eest (parim filmilaul), milleks oli 2016. aastal ühikavägistamistest rääkiva dokumentaalfilmi «The Hunting Ground» jaoks kirjutatud lugu «Til It Happens to You».

2. Oscaritest kõneldes: Bradley Cooperil on lausa neli kuldmehikese nominatsiooni vöö all. («American Sniper,» «American Hustle,» «Silver Linings Playbook») ja terve rida teisi tunnustusi. 43-aastasel mehel on lisaks seljataga juba paarkümmend aastat näitlejakarjääri, mis tähendab, et siit-sealt on olnud võimalust maailma parimate režissööride käe all töötades filmitegemise tarkusi kõrva taha panna.

3. Tegu on muusikafilmiga, millena linateost ka reklaamitakse. Filmis kõlavad mitmekordsest Grammy-võitjast Lady Gaga esitatud orgiginaallood, mille ta kirjutas koos Cooperi ja veel paari nimeka artisti ja produtsendiga (Lukas Nelson, Jason Isbell ja Mark Ronson). Kõik lood salvestati filmi jaoks otseesitustena ehk siis mingit odavat suumaigutamist ekraanil ei toimu.

4. Tegu on juba neljanda filmiga, mis sama lugu räägib – esimene film ilmus juba 1937. aastal, teine 1954. ning viimane 1976. aastal (peaosas Barbra Streisandiga). Järgmist versiooni on kavandatud juba 90ndatest saati, kusjuures ühes paljusahistatud versioonis pidid peaosades üles astuma Will Smith ja Whitney Houston (ebaõnnestus mõlema probleemsete eraelude pärast) ning teises Leonardo DiCaprio ja Beyonce (režissöör Clint Eastwood). Viimane läks vett vedama, kuna lauljatar jäi lapseootele. Aastad läksid, aga filmi ei tulnud ega tulnud, niisiis oli aeg küps Cooperi versiooni jaoks.