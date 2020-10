HEA FILM ⟩ «Mängude õhtus» kisub seltskondlik mõrvamõistatus täitsa hulluks kätte

Tele-esilinastus! Maxi (Jason Bateman) ja Annie (Rachel McAdams) iganädalane mängude õhtu muutub grammi võrra põnevamaks, kui Maxi sarmikas vend Brooks (Kyle Chandler) korraldab mõrvamüsteeriumi peo, kust ei puudu ka mängupätid ja mängu-föderaalagendid. Kui Brooks röövitakse, on seegi osa mängust… eks? Kuus ülimalt võiduahnet mängijat hakkavad saladust lahendama ning avastavad, et ei «mäng» ega Brooks ise pole päris need, millena näivad. Kaootilisel õhtul järgneb üks üllatav pööre teisele. Ei ühtki reeglit, ei mingit punktiarvestust ega täit teadmiski, kes täpselt mängivad – see võib osutuda kõige põnevamaks õhtuks nende elus või saab mäng läbi. Film ei sobi alaealistele.