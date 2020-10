FILMIFAKTID ⟩ Unusta Terminaator! Hoopis see film tegi Arnold Schwarzeneggeri püstirikkaks

Nüüd, kus aastad on möödunud, meeldib Arnoldile ikka filmi meenutada ning rääkida ka sellest, et filmile on juba pikalt ka järg töös olnud. Kannab see nime «Kolmikud» ning seisneb selles, et Jules ja Vincent avastavad, et neil on kolmikvend, keda mängib järgmine mees, kes näeb absoluutselt teistmoodi välja kui kumbki neist – Eddie Murphy. Tõenäosus, et see film kunagi ilmavalgust näeb, on muidugi õhuke, sest kaks korda imet ei tee.