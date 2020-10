HÄRRA MERKEL ⟩ Angela Merkeli keemikust abikaasa «esileedielust» vändatakse komöödiasari

Berliinis baseeruv ning oma terava huumorisoonega loomingu poolest tuntud Readymade Films on Variety andmetel kirjutamas sarja sellest, mis tunne on olla maailma ühe mõjuvõimsaima naise abikaasa ning seejuures hoida ise nn madalat profiili. Sarjale loodetakse juba õige varsti pilootosa filmida.

Sari kannab pealkirja «Herr Merkel» ning ehkki tegemist on komöödiaga – ka tegeliku herr Merkeli elu oma naise saatjana tähtsatel sündmustel on sageli täis peenkoomilisi hetki, mis sageli ka fotodele talletuvad, kus ta ainsa mehena esileedide seltskonnas liigub – siis lubavad filmitegijad siiski oma kangelasse suhtuda täie lugupidamisega. «Tegemist on ikkagi teadlasega, kelle suhtes tuleb eriti pärast koroonat veel sügavama austusega suhtuda. Samas on ta armas ja nohiklik mees,» kinnitab Readymade Films.