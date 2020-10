«Apteeker Melchiori» filmid

Triloogia esimene mängufilm «Apteeker Melchior» põhineb Indrek Hargla romaanil «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus» ning Indrek Hargla, Elmo Nüganeni ja Olle Mirme kirjutatud originaalstsenaariumil. Avafilmis tuleb apteeker Melchioril lahendada äsja linna saabunud kuulsa ordurüütli mõrvalugu. Peategelane avastab, et ohver jahtis saladuslikku Tallinna vangi, kelle jäljed viivad kohalikku dominiiklaste kloostrisse. Kui seejärel mõrvatakse kolm kloostriga seotud inimest, hakkab hargnema vapustav müsteerium.

Triloogia teise filmi «Apteeker Melchior. Viirastus» stsenaariumi kirjutamisel on aluseks võetud romaan «Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus». Kolmanda filmi «Apteeker Melchior. Timuka tütar» stsenaarium sai ainest Hargla samanimelisest romaanist.

Film võetakse üles Tallinnas, Narvas, Purtses ja Kuressaares ning lisaks on Riia lähistele võtete tarvis ehitamisel keskaegne linnak.

Keskaegse krimitriloogia režissöör on Elmo Nüganen («1944», «Nimed marmortahvlil»), stsenaariumi autorid on Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme. Filmi produtsentideks on Kristian Taska Taska Filmist («1944», «Nimed Marmortahvlil», «Talve», «Klassikokkutulek»), Esko Rips Nafta Filmsist («Supilinna Salaselts» ja sügisel kinodesse jõudev spioonipõnevik «O2»), Armin Karu HansaFilmist («Tõde ja õigus» kaastootja) ja Tanel Tatter ning Veiko Esken Apollo Film Productionsist («Talve» ja «Vanamehe filmi» kaastootjad). Eesti ja Läti koostöös valmiva triloogia kaasprodutsentideks on Jānis Kalējs (Film Angels Productions, Läti) ja Philipp Kreuzer (Maze Productions, Saksamaa). Operaator on Mihkel Soe ning kunstnik Matis Mäesalu.

Kesksetes osades astuvad üles Märten Metsaviir, Maarja Johanna Mägi, Martin Kork, Franz Malmsten, Amanda Hermiine Künnapas, Alo Kõrve, Marko Matvere jt.

Triloogia tootmiseelarveks on 6 miljonit eurot. Esimese mängufilmi tootmist toetavad Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Triloogia tootmisele aitavad kaasa ka Viru Filmifond, Saarte Fond, National Film Centre of Latvia, Elisa ja Kanal2.

Esimene mängufilm «Apteeker Melchior» jõuab kinodesse järgmise aasta sügisel. Teise filmi võtted algavad septembris ja kolmanda filmi võtted novembris 2020. Teine ja kolmas mängufilm linastuvad 2022. aastal.