VIDEO ⟩ Eesti kõige viljakam taustanäitleja: tahaksin mängida James Bondi

Tallinnas sündinud ja kasvanud Juhan Rodrik ei tee saladust, et tema eesmärk on saada võimalikult kuulsaks, mistõttu on kahemeetrine ja 32-aastane mees esinenud pea igal võimalusel taustanäitlejana, vahendab portaal Menu. Taustanäitleja rollide kõrval unistab Juhan Rodrik sellest, et saaks kunagi mängida näiteks James Bondi. «Eks see on vähetõenäoline, sest Bondi näitlejaid on kuus tükki ehk kuus inimest seitsmest miljardist on seda rolli mänginud,» sõnas ta ja kinnitas, et kuigi statistiline tõenäosus on väike, siis kuidagi õnnestus see ka neil kuuel.