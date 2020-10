NÜÜD EESTIS NÄHTAV ⟩ Vaata Rootsi vastuolulise doksarja «Estonia – leid, mis muudab kõike» avaosa

Oma võitlusest elu ja surma nimel räägivad laevahuku üle elanud inimesed. Napilt pääsenute tunnistused muutuvad ülimalt oluliseks. Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaev Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse vee all filmitud uusi kaadreid, mis tõstatab küsimuse, kas inimestele on 26 aastat valetatud?

"Me ei leia enne rahu, kui kõik küsimused on vastuse saanud. Miks Estonia uppus? Mis juhtus? Kes vastutab? Seepärast ei tohi me selle katastroofi osas enne vaikida, kui keegi on vastutusele võetud ja leinajad kuulevad vastuseid."