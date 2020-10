SÜNGE PÜHADEFILM ⟩ Rikas jõmpsikas läkitab kibestunud jõulumehele palgamõrtsuka sappa

Mel Gibson mängib end Alaskal põhja joonud ja kibestunud jõulumeest, kes tunneb, et tema kunagine mõjuvõim on kadunud. Et kuidagi ikka hakkama saada ja oma «äri» käimas hoida, hakkab ta tegema koostööd sõjaväega. Et ingliskeelses maailmas toob jõuluvana pahadele lastele mitte tühja koti, vaid hoopis tüki sütt, siis jõuavad sündmused haripunkti, kui üks jonnipunnist rikaste 12-aastane võsuke säärase jõulukingi eest jõuluvana maha otsustab tappa lasta. Klutt palkab palgamõrtsuka ning algab tagaajamine, mis ei jäta piltlikult öeldes ühtegi pühadekuuske püsti.



Märuli alltekst on ilmne: läänelik laste üleküllamise ja kummardamise kultuur on viinud vanad head kasvatuskombed hukule ning tulemus pole ilus. Ehk oleks vanematel aeg ohjad ikkagi jälle enda kätte haarata?