PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas viiruse uue laine kiuste turvaliselt kinoskäiku nautida?

Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm selgitas, et kuigi ühelt poolt võib paista, et niisugune erand võib tekitada tiheda rahvamassi, siis tegelikkuses hajutab statsionaarsete istekohtade jaotus võrreldes seisva publikuga juba iseenesest ühes ruumis viibivaid inimesi ning seega on olukord kontrolli all – seda eriti kinos. «Meie kinosaalide rohkus ja ruumide avarus soodustab iseeneslikku hajutatust – 39 saali ja üle 5000 koha. See välistab nii-öelda täistuubitud saalid ja võimaldab kinokülastajatel valida endale koht, kus ta tunneb end mugavalt ja istuda teistest külastajatest vajaduse või soovi korral eemal,» ütles Ärm ja märkis, et kinos paiknevad nn staaritoolid ja restoranitoolid on veel eriti suured ja asuvad sedasi, et kontakt võõraste külastajatega on veelgi väiksem.