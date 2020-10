STAARILE KÜLLA ⟩ Taylor Lautner ostis moodsalt minimalistliku häärberi

Juba mõnda aega Hollywoodi radarilt kadunud 28-aastane näitleja, kel viimased kaks aastat elus ka uus armastus on, on end elama asutanud tunnipikkuse autosõidu kaugusele Los Angelesest, 3,8 miljonit dollarit maksvasse majja.

Mõnusas mägises piirkonnas paiknev betoonirohke häärber ei jää kaugele kuulsast Malibust, on staaride vajadustele kohaselt ümbritsetud turvalise aiaga ning on väga ruumirohke. Moodsa maja üheks suurimaks tõmbenumbriks on hiiglaslik bassein.